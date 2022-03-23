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​Югорчане получат новые выплаты, а бизнес – доступ к льготным кредитам

В Югре принят пакет мер для поддержки граждан и бизнеса в сложных условиях

​Югорчане получат новые выплаты, а бизнес – доступ к льготным кредитам
Фото admhmao.ru

Правительство Югры подготовило пакет мер по поддержке граждан и бизнеса в новых экономических условиях. Разговор об этом состоялся на заседании оперштаба по обеспечению устойчивого развития региона под санкционным давлением.

Как сообщает департамент общественных и внешних связей округа, со 2 апреля для новых индивидуальных предпринимателей, юрлиц, крестьянских хозяйств, а также для граждан, находящихся под угрозой увольнения и уходящих в самозанятость, запланирована единовременная помощь в размере 220 тысяч рублей.

Также семьи с детьми, имеющие доход меньше прожиточного минимума на человека, до конца марта получат единовременную выплату по пять тысяч рублей. В то же время с 1 января на 8,6 процента проиндексированы все меры социальной поддержки, существующие в регионе.

В апреле будет запущена программа льготного кредитования бизнеса из средств фонда «Югорская региональная микрокредитная компания» – предприниматели смогут брать небольшие займы по ставке в 9 процентов.

«Кроме того, в регионе будет профинансировано дополнительно 3,5 млрд рублей с целью бесперебойной работой медицинского оборудования и сокращения сроков аварийных и плановых ремонтов, 100 процентов обеспечения здравоохранения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и расходными материалами», – сообщила Наталья Комарова.


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Сегодня в 14:21, просмотров: 1373, комментариев: 0

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