Суд определит участь свалки рядом с аэродромом Нягань

Уральская транспортная прокуратура намерена добиться запрета эксплуатации мусорного полигона, расположенного в шести километрах от аэродрома Нягань. Соответствующий иск представители надзорного ведомства направили в Няганский городской суд. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«Установлено, что в 6 км от аэродрома Нягань располагается и функционирует свалка твердых бытовых отходов, собственником которой является администрация города Нягань. На данном полигоне ведется деятельность по размещению и захоронению пищевых отходов, что вызывает скопление птиц и создает потенциальную угрозу орнитологической безопасности полетов воздушных судов, осуществляющих взлет и посадку в аэропорту», - говорится в сообщении пресс-службы.