Директора детсада в Нефтеюганске будут судить за многомиллионные махинации с субсидиями

В Нефтеюганске перед судом предстанет директор детского сада ООО «Кидс Планета». Она обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Следствие установило, что с сентября по декабрь 2020 года обвиняемая предоставила в окружной департамент образования и молодежной политики документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы понесенных затратах при осуществлении деятельности детского сада, связанных с приобретением товаров и оборудования. Поддельные документы позволили обвиняемой получить субсидию в рамках нацпроекта «Демография».

«При аналогичных обстоятельствах обвиняемой в 2018 и 2020 годах похищены денежные средства, выданные администрацией Нефтеюганска в форме субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, игрушек из местного бюджета. В результате незаконных действий директор детского сада получила из бюджета субсидии на общую сумму более 5 млн рублей», - говорится в сообщении пресс-службы окружной прокуратуры.

Уголовное дело рассмотрит Нефтеюганский районный суд. Также в суд направлен иск о взыскании с обвиняемой причиненного ущерба.