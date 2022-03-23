Два человека погибли в ДТП в Сургутском районе

ДТП с двумя погибшими произошло около 20:40 накануне, 22 марта, на 101 километре автодороги «Сургут - Когалым». По данным окружной Госавтоинспекции, столкнулись «Митсубиси L200» под управлением 27-летнего мужчина и «Тойота Хайлюкс», за рулем которой был 59-летний мужчина.

«В результате ДТП водитель «Тойоты» и пассажир «Митсубиси» от полученных травм скончались на месте происшествия. Пассажир «Тойоты» получил телесные повреждения», - отметили в пресс-службе ведомства.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.