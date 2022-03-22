Спикер Совфеда Валентина Матвиенко совершила важнейший визит в Югру

Ключевое политическое событие в Югре за минувшую неделю – рабочий визит председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. За два дня она провела несколько важных встреч и совещаний, посетила несколько социальных объектов, а также похвалила автономный округ за высокие темпы развития и готовность противостоять санкционному давлению. Самое главное из этих двух дней – в материале СИА-ПРЕСС.

Можно сказать, что рабочий визит Валентины Матвиенко стал в некотором смысле «смотром» сил в сфере крупного бизнеса и руководства ключевого для страны региона в непростое время. Все началось с большого разговора третьего лица в государстве с топ-менеджментом ЛУКОЙЛа в Когалыме. В нем, равно как и других крупных совещаниях, принимали участие губернатор Наталья Комарова и полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

Для начала Валентина Матвиенко положительно высказалась о развитии Югры в целом. Автономный округ демонстрирует отличные экономические и социальные показатели, развивает культуру и спорт, входит в число лидеров по качеству жизни и инвестклимату, и многим регионам можно поучиться у Югры выстраиванию работы, особенно, с крупным бизнесом, считает спикер СФ. «В Югре чувствуется эффективная работа команды губернатора, лично Натальи Владимировны. Сегодня Ханты-Мансийский автономный округ является одним из регионов-лидеров по многим показателям социально-экономического развития», – сказала она.

Но новая реальность подступает, и к ней нужно быть готовыми. Для этого власть и бизнес должны работать как никогда активно и сообща. У Югры для этого есть соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с большими компаниями, среди которых крупнейшие – ЛУКОЙЛ и Сургутнефтегаз. Их первоочередная задача сейчас – сохранить занятость и достойный уровень оплаты своих работников, что является базой для благополучия региона, а также продолжать социальные программы. Государство, в свою очередь, ответит ответственному бизнесу всеми необходимыми льготами.

Так, ЛУКОЙЛ реализует в автономном округе инвестпрограмму на 30 млрд рублей, в том числе на проведение антиковидных мероприятий было направлено более четырех миллиардов рублей.

При этом компания вкладывает огромные средства в социальную сферу – согласно свежему соглашению, подписанному в присутствии Валентины Матвиенко, компания продолжит многие свои проекты в Югре. Среди них: лыжная трасса в Лангепасе, благоустройство общественных территорий в Покачах и Кондинском районе, лыжная база в Покачах, ремонт спортшколы в Междуреченском, строительство спорткомплексов в Нижневартовском и Сургутском районах. «Регион выстроил работу с «Лукойлом» таким образом, чтобы взаимными обязательствами можно обеспечивать развитие территорий», – подчеркнула Наталья Комарова.

Собственно, сам Когалым, который считается «вотчиной» компании, и куда она инвестирует больше всего, произвел большое впечатление на спикера Совета Федерации. «Что мы увидели в Когалыме — новые, современные объекты здравоохранения, спорта, культуры, благоустройства. Сегодня Когалым выглядит лучше, чем европейский город», – отметила Валентина Матвиенко.

В Сургуте спикер СФ провела разговор с гендиректором главной градообразующей компании Владимиром Богдановым, а также посетила гордость округа – построенный недавно «Центр охраны материнства и детства». «Перинатальный центр в Сургуте может стать образцово-показательным лечебным учреждением в этой сфере, и важно сделать так, чтобы на работу туда как можно больше приходили молодые кадры. Здоровье детей, матерей, женщин должно быть на высочайшем уровне. Государство вложило огромные деньги, оснастило центр, тут работают потрясающие врачи, и нужно, чтобы вся работа этому соответствовала», – прокомментировала она увиденное.

Своеобразные итоги Валентина Матвиенко подвела 18 марта (в этот день Россия праздновала день воссоединения с Крымом): «В ходе встреч с руководством компаний «ЛУКОЙЛ» и «Сургутнефтегаз» я поняла, что они твердо стоят на ногах и не намерены сокращать темпы развития. Нефтегазовые компании региона уверенно себя чувствуют, так как потребность в дополнительных объемах нефти и газа растет. При этом эти предприятия делают очень многое для людей в самых разных сферах, включая здравоохранение, культуру, спорт и другие. Все планы по развитию социальной инфраструктуры, намеченные до 2025 года, реализуются, компании вносят огромный вклад в социальное, экономическое развитие страны».