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В Югре отменили пеню за неоплату коммунальных услуг

Власти ХМАО с 1 марта отменили пеню за несвоевременную оплату коммунальных услуг

В Югре отменили пеню за неоплату коммунальных услуг
Фото: pexels.com

С 1 марта текущего года югорчанам не будут начислять пеню за несвоевременную оплату коммунальных услуг. Такое решение приняли власти ХМАО. По словам губернатора региона Натальи Комаровой, мера будет действовать до отмены распоряжения.

«Управляющим компаниям, гарантирующим поставщикам энергетических ресурсов, бытовым и ресурсоснабжающим организациям, региональному оператору по обращению с ТКО, Югорскому фонду капитального ремонта — не начислять пени за несвоевременное и не полное внесение платы за жилое помещение, коммунальные услуги, взносов на капитальный ремонт», — заявила глава округа во время заседания оперативного штаба.


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Сегодня в 16:28, просмотров: 555, комментариев: 0

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