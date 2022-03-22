В марте 2022 года сервис Telegram впервые в России обошёл WhatsApp, став самым популярным мессенджером в стране. Аналогичная ситуация наблюдается в Ханты-Мансийском автономном округе. Сервис начал активно расти с 24 февраля. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе анализа мобильного интернет-трафика с помощью инструментов Big Data.

В Югре за первые две недели марта доля Telegram в общем объеме передачи данных в мессенджерах увеличилась с 39% до 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца. Данные по округу приближаются к общероссийским показателям, где рост составил с 48% до 63%.

Популярность сервиса объясняется ограничениями доступа к другим мессенджерам и социальным сетям: Telegram стал не только инструментом общения, но одним из главных источников информационного контента.

Доля WhatsApp в регионе сократилась с 48% до 35%, теперь он занимает второе место по объему трафика. Доля Viber также снизилась: с 13% до 10%.

Популярность Telegram растет почти на всей территории России. Если на конец 2021 года сервис был главным средством общения в 55 регионах, то сейчас лидирует в 82. Исключение составляют Карачаево-Черкесия, Дагестан и Чечня – там самым популярным мессенджером остается WhatsApp.

Telegram стал лидером и по потреблению мобильного трафика в сутки: в среднем один пользователь расходует на сервис 101 Мб трафика, пользователи WhatsApp – 26 Мб, Viber – 8 Мб.