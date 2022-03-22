Суд Белоярского рассмотрит дело о краже индюков, ноутбуков и цифровой приставки

В Белоярском полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении безработного 30-летнего местного жителя. Он обвиняется в серии краж, совершенных на территории муниципалитета, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

По данным полиции, первой добычей мужчины стали три индюка. Подозреваемый приехал в дачный кооператив и проник на территорию одного из участков, где обнаружил трех птиц. Мужчина зарезал их и забрал с собой, позднее использовав для приготовления пищи.

Вторую кражу злоумышленник совершил уже с банковского счета. Он украл банковскую карту, находясь в гостях у своих знакомых, и потратил с нее почти 8 тыс. рублей, а затем выбросил.

«Далее он совершил две кражи из магазина бытовой техники. Сначала его добычей стал ноутбук стоимостью более 15 тысяч рублей и цифровая приставка для телевизора за тысячу. Техника располагалась на открытой витрине, мужчина просто засунул их под куртку и вышел из магазина. Их он оставил себе», - рассказали в пресс-службе полиции.

Через несколько дней югорчанин вернулся в магазин и похитил ноутбук стоимостью 37,5 тыс. рублей, который продал за 7 тыс. рублей. Злоумышленника удалось идентифицировать благодаря записям камер наблюдения, установленным в магазине.

Уголовное дело против белоярца направлено в суд. Отмечается, что ранее он уже был судим и отбывал наказание за аналогичные преступления.