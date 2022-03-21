Водитель «Лады Приоры» гонял по Нягани, пытаясь скрыться от полицейских

Накануне, 20 марта, в Нягани развернулась погоня полицейских за водителем «Лады Приоры». Впоследствии выяснилось, что автомобилист был пьян, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Сотрудники ДПС заметили на одной из городских улиц «Ладу Приору», водитель которой нарушил ПДД, и подали сигнал для остановки. Однако автомобилист в ответ увеличил скорость и попытался скрыться. Полицейские организовали преследование. Водитель остановился лишь после того, как полицейские перегородили движение служебным автомобилем.

Гонщиком оказался 28-летний житель города, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за нарушение ПДД. Медосвидетельствование показало, что водитель автомобиля находился в состоянии опьянения.

Сотрудники ДПС составили в отношении мужчины 9 административных протоколов за нарушение ПДД, а его автомобиль отправили на стоянку временного содержания.