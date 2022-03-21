Чиновники Радужного оставили инвалида без соцвыплаты для покупки жилья

Инвалид из Радужного остался без государственного жилищного сертификата для приобретения жилья в другом регионе. Для защиты своих прав он обратился в прокуратуру. В ведомстве установили, что югорчанин с 2020 года состоял в списке получателей социальной выплаты. Однако администрация города сняла его с этого учета в связи с изменением действующего законодательства.

«Между тем средства на предоставление ему субсидии еще в 2019 году были запанированы на 2020 год, и он имел право на получение жилищного сертификата», - подчеркнули в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Прокурор Радужного обратился в суд с требованием к администрации города признать право инвалида на получение соцвыплаты. Суд требования удовлетворил.