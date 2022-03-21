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В ХМАО вновь увеличилось суточное число заболевших ковидом

308 новых случаев коронавируса выявлено в Югре за сутки

В ХМАО вновь увеличилось суточное число заболевших ковидом
pixabay.com

За минувшие сутки в ХМАО зарегистрировано 308 новых заболевших коронавирусом, днем ранее было 265. Новые случаи заражения зафиксированы в 21 муниципалитете региона. Больше всего в Ханты-Мансийске – 59, Сургуте – 42 и Урае – 29.

«На момент выявления у 299 наблюдались признаки ОРВИ, у 8 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно», - уточнили в окружном оперштабе.

По данным медиков, состояние 43 госпитализированных пациентов оценивается как тяжелое. 19 больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Также за сутки в ХМАО от коронавируса умерли 3 человека. За весь период пандемии - 2 496.


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Сегодня в 10:26, просмотров: 653, комментариев: 0

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