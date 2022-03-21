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​В Советском районе легковушка столкнулась с лесовозом – погиб человек

Водитель Geely погиб в результате столкновения с лесовозом в Советском районе

​В Советском районе легковушка столкнулась с лесовозом – погиб человек
Госавтоинспекция ХМАО

ДТП с погибшим произошло ранним утром накануне, 21 марта, на 17 километре автодороги «Советский – Зеленоборск». Как сообщили в окружной Госавтоинспекции, 35-летний житель Нягани, управляя автомобилем Geely, не справился с управлением и столкнулся с лесовозом Skania. Водитель большегруза, пытаясь уйти от столкновения, съехал с проезжей части на правую обочину по ходу своего движения.

«В результате столкновения водитель легкового автомобиля, лишенный в феврале 2022 года водительского удостоверения за вождение в состоянии опьянения, погиб на месте ДТП», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Всего за минувшие сутки произошло 4 ДТП, в которых 1 человек погиб и 4 получили травмы. Сотрудники ГИБДД задержали 17 водителей в состоянии опьянения, 12 за отказ от прохождения освидетельствования и 7 за повторное управление транспортом с признаками опьянения.


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Сегодня в 09:11, просмотров: 585, комментариев: 0

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