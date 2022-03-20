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​Продолжаем снимать корону: все меньше югорчан подхватывают ковид

За сутки в ХМАО зафиксировано 265 новых случаев коронавируса

​Продолжаем снимать корону: все меньше югорчан подхватывают ковид
Фото: pixabay.com

«Корона» продолжает терять позиции в Югре: за субботу, 19 марта, в округе выявили 265 новых заболевших, это на 165 человек меньше, чем днем ранее. Инфицированные больные обнаружены во всех 22 муниципалитетах региона. Почти половина из них приходится на два города — Ханты-Мансийск (54 пациента) и Сургут (53).

С учетом новых данных общее число переболевших COVID-19 в Югре за все время пандемии составило 204 632 человека, из них 7 982 остаются под наблюдением врачей (в основном, на самоизоляции), 194 157 югорчан выздоровели, а 2 493 — умерли, в том числе шестеро — за минувшие сутки.


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Сегодня в 11:37, просмотров: 265, комментариев: 0

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