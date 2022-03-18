В 10 раз вырос спрос на лекарства в ХМАО за две недели

Спрос на лекарства в ХМАО за две недели вырос в 10 раз. Об этом сообщил замдиректора окружного департамента здравоохранения Максим Малхасьян. При этом он заявил, что дефицита медпрепаратов в регионе нет, а по некоторым позициям запас сформирован на полтора года.

«Никакие санкции не коснулись лекарственного обеспечения. Все проблемы, которые мы видим с искусственным дефицитом лекарственных препаратов, связаны с тем, что спрос за две недели вырос в 10 раз. Происходит то же самое, что и с сахаром», — сказал Малхасьян.

Он также объяснил отсутствие в аптеках «L-тироксина» (препарата для щитовидной железы). По его словам, это связано с задержками поставок, но препарат уже поступил в аптеки Нижневартовска и Сургута, а также в льготные аптеки региона.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила об отсутствии проблем с производством и поставками лекарств у российских дистрибьюторов и поставщиков. По ее словам, пропавшие из аптек лекарства имеются в наличии у производителей и скоро поступят в аптечную сеть.