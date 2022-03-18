Прокуратура помогла югорскому инвалиду получить компенсацию за перевозку багажа

Инвалид из Советского обратился в прокуратуру с жалобой на филиал Фонда социального страхования РФ по ХМАО. Он пояснил, что сотрудники филиала отказали ему в компенсации затрат на перевозку багажа при следовании к месту лечения и обратно, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Вместе с тем, как показала прокурорская проверка, расходы на перевозку багажа являлись необходимыми расходами при проезде к месту лечения и обратно и понесены заявителем не по собственной инициативе, а согласно установленным правилам авиаперевозок и с учетом имеющегося заболевания», - подчеркнули в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокурор внес руководителю фонда представление, а также обратился с иском в суд. Иск был рассмотрен и удовлетворен в полном объеме.