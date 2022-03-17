Три вахтовика пострадали во время ДТП между грузовиком и автобусом в Югре

Сегодня, 17 марта, на 135 километре автодороги «Юг» в Урае столкнулись грузовик и вахтовый автобус. По предварительной информации, водитель крупногабаритного авто не учел дорожные и метеорологические условия, выехал на встречную полосу, из-за чего произошла авария.

«В результате дорожно-транспортного происшествия три пассажира автобуса получили травмы. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», – рассказали в пресс-службе УМВД Югры.