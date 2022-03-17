Экс-директора ООО «Радужный» осудят за хищение бюджетных денег

В Березовском районе перед судом предстанет экс-директор ООО «Радужный». Он обвиняется в хищении бюджетных средств, отмывании денег и неправомерных действиях при банкротстве. Расследование уголовных дел против мужчины завершено, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Следствие установило, что копания «Радужный», директором которой был обвиняемый, занималась строительством образовательно-культурного комплекса в деревне Хулимсунт. При этом в отчетной документации директор организации завысил объемы выполненных работ.

«В результате его незаконных действий в июле 2016 года на счет предприятия заказчиком работ перечислены денежные средства за фактически не выполненные работы. Таким образом, бюджету округа причинен ущерб на сумму почти 7 млн рублей», - отметили в пресс-службе надзорного ведомства, добавив, что часть похищенных денег обвиняемый легализовал путем совершения фиктивных финансовых операций.

Кроме того, в 2019 году директор компании, по данным следствия, «совершил неправомерные действия при банкротстве предприятия путем отчуждения имущества предприятия на сумму более 5 млн рублей, причинив 16 кредиторам крупный ущерб».

В целях возмещения имущественного вреда прокуратура направила в суд исковое заявление. Кроме того, на недвижимое имущество обвиняемого наложен арест на сумму 25 млн рублей.