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В 15 муниципалитетах Югры выявлены зараженные омикроном

420 югорчан заражены омикроном

В 15 муниципалитетах Югры выявлены зараженные омикроном
Фото: pixabay.com

В ХМАО на 17 марта выявлено 420 случаев заражения омикроном. Случаи зафиксированы в Югорске, Пыть-Яхе, Сургуте, Белоярском, Покачах, Лангепасе, Радужном, Когалыме, Нягани, Советском районе, Мегион, Нижневартовске, Нефтеюганске, Сургутском районе, Урае.

Из них завозные – 13, из стран: Мальдивы, Египет, Турция, Сомали, ОАЭ, Доминикана, Испания, Таджикистан, Казахстан.

«В 400 случаях (95,2%) заболевание протекает по типу ОРВИ, 15 (3,6%) – по типу пневмонии, в 5 случаях (1,2%) - бессимптомное течение заболевания. Ситуация находится на контроле», – сообщает Роспотребнадзор Югры.

Напомним, что накануне ковидом заразились 332 человека. Также за сутки в ХМАО от коронавируса умерли шесть пациентов. За весь период пандемии – 2 478 человек.


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Сегодня в 14:28, просмотров: 242, комментариев: 0

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