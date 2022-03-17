420 югорчан заражены омикроном

В ХМАО на 17 марта выявлено 420 случаев заражения омикроном. Случаи зафиксированы в Югорске, Пыть-Яхе, Сургуте, Белоярском, Покачах, Лангепасе, Радужном, Когалыме, Нягани, Советском районе, Мегион, Нижневартовске, Нефтеюганске, Сургутском районе, Урае.

Из них завозные – 13, из стран: Мальдивы, Египет, Турция, Сомали, ОАЭ, Доминикана, Испания, Таджикистан, Казахстан.

«В 400 случаях (95,2%) заболевание протекает по типу ОРВИ, 15 (3,6%) – по типу пневмонии, в 5 случаях (1,2%) - бессимптомное течение заболевания. Ситуация находится на контроле», – сообщает Роспотребнадзор Югры.

Напомним, что накануне ковидом заразились 332 человека. Также за сутки в ХМАО от коронавируса умерли шесть пациентов. За весь период пандемии – 2 478 человек.