Председатель Совета Федерации РФ приедет с визитом в Югру 17-18 марта

В Югре 17-18 марта ожидают с визитом председателя Совета Федерации РФ Валентину Матвиенко. Она прилетит для встречи с президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым и генеральным директором «Сургутнефтегаза» Владимиром Богдановым, сообщили URA.RU со ссылкой на источники, близкие к окружному правительству.

«Визит председателя Совета Федерации РФ в Югру намечен на 17-18 марта. Сначала она посетит Когалым, где проведет встречу с президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым. А затем отправится в Сургут на разговор с генеральным директором «Сургутнефтегаза» Владимиром Богдановым. Ожидается, что спикер Совфеда намерена обсудить текущую ситуацию в нефтяной отрасли в условиях санкций», – поделился источник с корреспондентами.

На текущий момент информация о визите Валентины Матвиенко уточняется.