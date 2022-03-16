Практически каждый второй житель Югры теперь хочет хранить сбережения в рублях

Почти каждый второй житель ХМАО теперь уверен, что лучше всего хранить свои сбережения в рублях. Доллары предпочитает 29% опрошенных, евро – 24%. При этом два месяца назад лидирующие позиции были у американской валюты (55%), держать сбережения в евро считали целесообразным 39% горожан, в рублях — 38%.

«Чем старше опрошенные, тем меньше доверия они демонстрируют к иностранным валютам, и больше — к рублю. Среди жителей Югры с доходом от 80 тыс. руб. два месяца назад было больше всего сторонников доллара и евро, сейчас же — сторонников вложений в другие валюты (фунты стерлингов, швейцарские франки, иены)», – рассказали в пресс-службе SuperJob.