Пять человек умерли от коронавируса в Югре за сутки

За последние сутки в ХМАО выявлено 315 новых случаев коронавируса в 20 муниципалитетах. Больше всего новых заболевших зафиксировано в Сургуте – 68 и в Ханты-Мансийске – 62. Днем ранее наиболее высокая заболеваемость была зафиксирована в Ханты-Мансийске и Нижневартовске.

По данным окружного оперштаба, у 298 новых заболевших наблюдаются признаки ОРВИ, у 15 зафиксирована пневмония. Состояние 47 госпитализированных пациентов оценивается как тяжелое, 20 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Также за сутки в Югре от коронавируса умерли 5 человек. За весь период пандемии - 2 472.