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​В Югре начинаются зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»

Альтернативные зимние паралимпийские игры пройдут в Югре с 16 по 21 марта

​В Югре начинаются зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»
Фото vk.com/shtabugra

Сегодня, 16 марта, в Югре стартуют зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Они продлятся до 21 марта. Как рассказывает департамент общественных и внешних связей региона, соревнования пройдут в учреждениях физкультуры, включенных во всероссийский реестр объектов спорта.

Так, лыжные гонки и биатлон пройдут в Центре зимних видов спорта имени Александра Филипенко. Общая протяженность трасс – более 15 километров. Арена способна вместить около 15 тысяч зрителей. Это одна из лучших трасс в России, она лицензирована категорией «А» международного союза биатлонистов.

В следж-хоккей паралимпийцы сыграют в ледовом дворце «ЮграМегаСпорт». Это прекрасная профессиональная арена с возможностью вместить до двух тысяч зрителей.

Горнолыжники и сноубордисты выступят в комплексе «Хвойный Урман». Протяженность трассы там – 433 метра, перепад высоты составляет 120 метров, плюс имеются трассы для параллельных дисциплин.

Керглинг на колясках пройдет в «Арена-Югра» – автономном спортивном центре, рассчитанном на 5500 человек. Это база для хоккейного клуба «Югра», выступающего в чемпионате «Париматч ВХЛ – Кубок Шелкового пути».

Трансляцию с игр «Мы вместе. Спорт» будет вести федеральный канал «МатчТВ», окружной канал «Югра», а также официальные группы региона ВКонтакте.

Отметим также, что в играх примут участие 15 атлетов из Белоруссии. Они уже прилетели в Ханты-Мансийск. «Эти игры для нас стали не просто спасением, а продолжением нашей спортивной жизни», – сказала белорусская трехкратная чемпионка по лыжным гонкам, бронзовый призер по биатлону зимних Паралимпийских игр 2018 года Светлана Сахоненко.


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16 марта в 07:55, просмотров: 364, комментариев: 0

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