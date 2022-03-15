В ХМАО подготовили девять тысяч вакансий для подростков

Для подростков Югры создадут более девяти тысяч вакансий для трудоустройства в летние каникулы. Об этом сообщает РБК Тюмень со ссылкой на департамент труда и занятости региона.

Отмечается, что несовершеннолетним предложат порядка 10 профессий. Среди них: курьер, помощник-консультант, помощник вожатого и другие. За свою работу подростки получат больше 10 тысяч рублей.

Исходя из возраста ребенка, продолжительность его рабочего дня будет разниться: не более 2,5 часов – если сотруднику 14-16 лет, и не более 4 часов – если 16-18 лет.