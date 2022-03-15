18-летней югорчанке грозит до 15 лет колонии за сбыт наркотиков

В Нефтеюганске сотрудники ППС задержали 18-летнюю жительницу города, подозреваемую в распространении наркотиков. При виде полицейских девушка попыталась убежать, но была задержана.

«При досмотре вещей девушки сотрудники полиции обнаружили сотовый телефон, в котором хранилась информация о местонахождении тайников-закладок. Ориентируясь на полученные геометки, полицейские обнаружили три свертка с веществом растительного происхождения. Проведенная химическая экспертиза установила, что изъятое является наркотиком – марихуаной, общей массой 2,83 граммов», - сообщили подробности в пресс-службе УМВД по ХМАО.

В отношении югорчанки возбудили уголовное дело по ст. «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконный сбыт наркотических средств». Девушке грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет.