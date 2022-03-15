20-летнего жителя Югорска осудили за публичный призыв к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил РФ

20-летнего жителя Югорска осудили за публичный призыв к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации. Молодой человек стоял с политическим плакатом около торгового центра, сообщили в пресс-службе Югорского районного суда ХМАО-Югры.

«Постановлением по делу об административном правонарушении Югорский районный суд ХМАО-Югры признал гр. А. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей», – добавили в ведомстве.

На сегодняшний день постановление по делу об административном правонарушении не вступило в силу.