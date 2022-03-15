Запасов сахара в Югре хватит на 16 дней, сообщил Роман Генкель

Дефицита сахара в Югре нет, сообщил директор окружного департамента экономического развития Роман Генкель ТРК «Югория». По его словам, в регионе есть 16-дневный запас этого товара.

«Что касается отсутствия этой позиции в тех или иных магазинах – просто не успевают привозить. У нас есть торговые сети, у которых имеются распределительные центры в регионе, и они не успевают туда завозить и разгружать, потому что нужно по каждому магазину это сделать, что требует определенного времени», - сказал Роман Генкель.

Он также отметил, что логистические цепочки были выстроены на один объем спроса, и сейчас, с учетом резкого роста, их надо перестраивать «более системно, обеспечивать более быструю подачу и подвоз в магазины».

Напомним, в последние несколько дней югорчане начали массово скупать масло, муку, сахар и крупу. В результате в магазинах ограничили продажу социально-значимых товаров.