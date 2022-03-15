Свердловчанина осудят за гибель югорского пенсионера

Следователи СКР Нижневартовска завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Свердловской области. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью и причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Преступление произошло в ночь с 21 на 22 апреля 2021 года в одном из домов СОТ «Огородник-81» Нижневартовска. Житель дома, 64-летний мужчина, распивал спиртные напитки вместе с обвиняемым, а затем попросил его покинуть свое жилище. Гостю это не понравилось, и он несколько раз ударил пенсионера кулаками в область головы. Увидев, что хозяин дома находится в беспомощном состоянии, и понимая, что подняться самостоятельно он не сможет, гость вытащил его на улицу.

«В результате переохлаждения получивший тяжелые травмы пенсионер погиб. Обвиняемый вину признали частично, но следователи собрали достаточную доказательственную базу и уголовное дело направлено в суд», — сообщили в ведомстве.