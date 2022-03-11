Один водитель и три пассажира получили травмы в аварии в Нефтеюганском районе

ДТП с четырьмя пострадавшими произошло накануне, 10 марта, на 846 км автодороги «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе. По данным окружной Госавтоинспекции, 47-летний водитель «Сузуки», избегая столкновения с впереди движущимся автомобилем, начал тормозить, но не справился с управлением и наехал на столб, от которого отлетела деталь и попала в движущийся автомобиль «УАЗ». Деталь пробила лобовое стекло и ранила пассажира авто.

«В результате происшествия водитель «Сузуки», два его пассажира, а также пассажир «УАЗа» получили травмы», - уточнили в пресс-службе ведомства.