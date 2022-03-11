За сутки коронавирусом заболели 304 жителя ХМАО

Число заболевших коронавирусом югорчан снова резко пошло на спад: за четверг, 10 января диагноз COVID-19 поставили 304 жителям округа, о чем сообщает региональный оперштаб. Новые случаи болезни подтверждены в 21 муниципалитете, лидерами стали Ханты-Мансийск (43 человека), Сургут (41), Советский район (37).

Отметим, что отток становится стабильным: сутками ранее был выявлен 251 заболевший.

С учетом данных четверга, общее количество переболевших «короной» за все время пандемии в Югре достигло 201 144 человек. 180 964 из них выздоровели, 2 448 умерли — семь из них за последние сутки.