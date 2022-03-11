Мэрия Сургутского района прорабатывает вопрос о льготах для переселенцев из аварийного жилья

В Сургутском районе планируют расширить перечень льготных категорий граждан, которые переехали из аварийного жилья в новостройки. Новоселам, в случае ухудшения их материального благополучия, могут увеличить срок беспроцентной рассрочки с пяти до 10 лет. Об этом сообщила директор департамента управления муниципальным имуществом и жилищной политики райадминистрации Юлия Янкова.

Она напомнила, что в администрации муниципалитета реализуется программа по обеспечению доступным и комфортным жильем, согласно которой переселенцы из аварийного жилья выплачивают разницу в стоимости предоставляемой и изымаемой квартир.

Для льготных категорий действуют условия с рассрочкой в 10 лет. Для граждан, не относящихся к льготным категориям, – пять лет. При этом в обоих случаях условия рассрочки беспроцентные.

По словам Юлии Янковой, жители, уже заключившие договор мены, начали обращаться с вопросами в администрацию, беспокоясь о своем финансовом положении и возможности выплачивать взятые в рассрочку средства. Глава департамента отметила, что планируется рассмотреть условия смягчения существующих договоров мены.

«Сейчас администрацией Сургутского района разрабатываются предложения, чтобы вносить изменения в порядок работы с гражданами с целью увеличения льготных категорий для действующих договоров мены с пяти до 10 лет. Тем самым граждане, у которых наступили обстоятельства, ухудшающие их материальное положение, могут снизить их ежемесячную нагрузку», - рассказала Юлия Янкова.

Меры поддержки еще прорабатываются. Предполагается, что список льготников смогут пополнить жители, у кого умер кормилец или родился ребенок с ОВЗ.