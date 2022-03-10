Югра приняла на своей территории всемирный конгресс оленеводов

Югра продолжает принимать на своей территории важные и крупные события – в начале марта в регионе состоялся седьмой всемирный конгресс оленеводов. Его организовало правительство автономного округа и международная ассоциация «Оленеводы мира». Мероприятие отметили в министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также в администрации президента, что в очередной раз подчеркивает высокую оценку Югры как площадки для важных событий.

«Выбор места проведения столь значимого для всего циркумполярного Севера мероприятия не случаен. Всемирный конгресс оленеводов входит в план мероприятий Арктического совета, где до 2023 года председательствует наша страна. Оленеводство остается фундаментом устойчивого развития многих северных народов, при этом переживает непростые времена. Именно поэтому внимание к проблемам отрасли особое», – объяснил первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Александр Новьюхов.

«Оленеводство – это деятельность, объединяющая все арктические районы, поэтому развитие этой сферы – один из приоритетов нашей совместной работы, – отметил в своем видеоприветствии министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунов. – Правительство Российской Федерации приняло решение о выделении ежегодно до 2024 года по 500 миллионов рублей регионам Арктической зоны на поддержку традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, в том числе оленеводства».

«Убежден, что конгресс, проводимый в одном из передовых регионов в части поддержки коренных малочисленных народов – Ханты-Мансийском автономном округе, позволит представить богатый опыт Российской Федерации, объединить усилия в целях повышения качества жизни коренных народов», – такой текст направил участникам конгресса замруководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов.

В конгрессе приняли участие более 100 делегатов и экспертов из 17 регионов России, а также Монголии. В течение четырех дней их подробно знакомили с культурой и традициями Югры, рассказывали о жизни местных коренных народов, форматах их взаимодействия с крупными компаниями-недропользователями.

В программе конгресса прошли также конкурс профмастерства среди оленеводов на Кубок губернатора Югры, digital-салон социальных проектов «Циркумполярные сети в развитии традиционного образа жизни коренных народов»; креативные этномастерские; гастрономический этнофестиваль «Со вкусом Севера».

С делегатами встретилась Наталья Комарова. Она привела цифры, свидетельствующие о развитии отрасли в автономном округе: разведением оленей в Югре занимаются два сельхозпредприятия, три национальные общины, 17 крестьянских хозяйств. При этом оленеводы получают из окружного бюджета компенсацию 70 процентов затрат на приобретение северных оленей, а организации, специализирующиеся на традиционном хозяйствовании, получают гранты на свою деятельность. Округ также финансирует исследования здоровья оленей, их вакцинацию и чипирование, что позитивно влияет на их поголовье – с 2000 года оно увеличилось на 64 процента и сегодня составляет более 40 тысяч.

«Важнейшее направление – улучшение качества жизни семей оленеводов. Так, Югра тала первой в России территорией, где жители, ведущие традиционное природопользование, получили доступ к широкополосному интернету. Более двух тысяч коренных жителей Югры, оленеводов теперь имеют возможность получить государственные, муниципальные услуги в местах проживания», – приводит слова губернатора департамент общественных и внешних связей автономного округа.

Югра системно выстроила механизм образования для детей оленеводов – для этого существует ресурс «Стойбищная школа – сад». Юные представители коренных народов с его помощью учатся, не покидая семьи.

Эффектным завершением конгресса стал Кубок губернатора Югры среди оленеводов. Тут участники (15 мужчин и семь женщин) показали свои практические навыки. Они отвечали на вопросы об анатомии, физиологии и гигиене оленей, их разведении, а затем соревновались в гонках на оленьих упряжках, лыжах и охотничьих «подволоках». В итоге чемпионами стали представители Сургутского района – Виалетта Имамутдинова и Леонид Комтин.

Итогом конгресса стала совместная декларация. «В Госдуму поступил проект федерального закона об оленеводстве. Это важно для нас и позволит максимально включиться регионам в законопроект. Оленеводство — это та сфера, которая гармонично вошла в современный мир и новые технологии. Инновационные площадки готовы рассматривать продукцию животноводства как один из конкурентных товаров в современном мире», – рассказал Александр Новьюхов.

«Спасибо вам, Наталья Владимировна, всей команде Югры за то, что приняли всемирный конгресс. За четыре дня плодотворной работы мы реализовали программу конгресса, приняли итоговый документ. Появились другие актуальные вопросы, на которые надо обратить внимание», – подвел итог работы президент ассоциации «Оленеводы мира» Сергей Харючи.