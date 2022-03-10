4 000 литров дизтоплива похитил житель Нефтеюганска

В Нефтеюганске раскрыта кража 4 000 литров дизельного топлива, принадлежащего одному из предприятий города. Материальный ущерб от преступных посягательств составил свыше 220 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

В совершении преступления подозревается 48-летний ранее судимый горожанин. В полиции установили, что в указанной организации он работал слесарем. В середине февраля мужчина похитил у механика компании топливную карту, после чего стал предлагать водителям заправку, занижая цену топлива. Он получал деньги от граждан и заправлял их автомобили, использую похищенную карту.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о краже. Ему грозит до двух лет лишения свободы.