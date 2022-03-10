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​В ХМАО женщина перевела мошенникам из Инстаграма почти 3 млн рублей

Аферисты выманили у югорчанки почти 3 млн рублей

​В ХМАО женщина перевела мошенникам из Инстаграма почти 3 млн рублей
pixabay.com

В ХМАО возбуждено очередное уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Жертвой аферистов стала 43-летняя жительница поселка Федоровский Сургутского района, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Женщина рассказала, что поверила рекламе в Инстаграме о том, что можно заработать крупную сумму денег на биржевых торгах с помощью аналитика. Имея большие кредитные обязательства и нуждаясь в деньгах, федоровчанка прошла по ссылке и оставила свой номер телефона.

Через некоторое время ей позвонил неизвестный, представился брокером и рассказал условия торгов на бирже. Сначала женщина перевела мошенникам 120 тыс. рублей со своей кредитной карты. Однако ее «личный аналитик» потребовал пополнить счет на сумму не менее 20 тысяч долларов. Для этого югорчанка отправилась в банки и оформила несколько кредитов на общую сумму 2,85 млн рублей.

После того, как женщина перечислила деньги, аферисты перестали выходить с ней на связь. Вывести деньги с «брокерской площадки» у нее не получилось.


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Сегодня в 11:59, просмотров: 232, комментариев: 0

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