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​Наталья Комарова проведет прямую линию с жителями Нягани

Встреча Натальи Комаровой с жителями Нягани пройдет в прямом эфире

​Наталья Комарова проведет прямую линию с жителями Нягани
Наталья Комарова / instagram.com

Губернатор Югры Наталья Комарова проведет в пятницу, 11 марта, встречу с жителями Нягани в прямом эфире. Трансляция пройдет в аккаунтах главы региона в соцсетях «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники», в группе региона «Югра» во «ВКонтакте». Старт - в 15:00.

«Обсудим интересующие вас вопросы развития города. Проверим, как исполнены поручения губернатора, обязательства главы города по реализации жилищных, коммунальных, социальных программ, насколько эффективна работа с горожанами органов местного самоуправления», - написала Наталья Комарова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как обычно, помощь в модерации встречи и отборе вопросов окажут местные общественники. На этот раз ими станут: Анастасия Борблик (член молодежного парламента Югры, актер ГКЦ «Планета»), Евгений Федулов (ведущий фестиваля уличного спорта «Тротуар», экстремального забега «Стань героем»), Ринар Рахманов (участник команды КВН «Северяне», ведущий проектов «День округа», «День города»), Анна Гусева (модератор городских мероприятий «Форум блогеров», «Слет креативных предпринимателей Югры», наставник проекта «Лига управленцев»), Марина Ахметгалиева (директор Центра предоставления социально-полезных услуг «Душевные люди»).

В прямой трансляции также примут участие мэр Нягани Иван Ямашев, специалисты ЦУР и другие эксперты. Они присоединятся к ответам на вопросы горожан.


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Сегодня в 10:51, просмотров: 231, комментариев: 0

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