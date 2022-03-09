Власти Югры выработали меры для бизнеса в условиях санкций

В Югре выработали ряд дополнительных мер, чтобы повысить устойчивость экономики округа в условиях введенных санкций. Об этом сообщили на заседании регионального оперштаба.

«Разработан пакет дополнительных предложений в федеральный план первоочередных действий. В сфере малого и среднего предпринимательства – мораторий на штрафы и пени, в том числе по налогам и страховым взносам, иным обязательным платежам на 3 месяца с последующим вероятным продлением; перенос сроков уплаты региональных налогов; установление сроков предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства на срок до 5 лет; пролонгация действующих микрозаймов до 5 лет; предоставление субсидий из федерального бюджета на грантовую поддержку предпринимательских инициатив в сфере туризма», – рассказал заместитель губернатора Югры Роман Генкель.

Ряд предложений выработали также на совещании с участием представителей крупнейших торговых сетей, ведущих деятельность на территории региона, органов власти и уполномоченного по правам предпринимателей. Среди них – мораторий на государственных контроль и надзор в отношении хозяйствующих субъектов, которые осуществляют деятельность посредством организации торговой сети и увеличение допустимой нагрузки на ось транспортного средства при движении по автомобильным дорогам.

Кроме того, администрация округа подготовила следующие инициативы в адрес министерства экономического развития России, вице-премьера Юрия Борисова:

изменение и принятие правовых актов о механизмах заключения соглашений о защите поощрений и капиталовложений;

совершенствование законодательства, регулирующего установление зон с особыми условиями использования территорий для снятия запретов и ограничений на осуществление хозяйственно-правовой деятельности на обремененных земельных участках;

снижение требований к общей стоимости проекта, доле собственных средств;

увеличение стоимости и сроков государственных, муниципальных контрактов на строительство объектов.

На сегодняшний день в ХМАО ежедневно проводят мониторинг цен. Особенно следят за социально значимыми товарами первой необходимости. Также контроль ведется за запасами продовольственных и непродовольственных продуктов и автомобильным топливом.

Напоминаем, ранее губернатор Югры Наталья Комарова поручила проверить завышение цен на подгузники и детское питание.