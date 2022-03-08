За сутки в ХМАО выявили 666 новых больных «короной»

Число новых коронавирусных больных, выявленных в понедельник, 7 марта, в Югре, составило 666 человек. Еще одно знаменательное число: общее количество югорчан, подхвативших вирус с самого начала пандемии, перевалило за отметку 200 тысяч человек и составляет на сегодня 200 145.

По данным регионального оперштаба, за сутки наибольшее количество новых случаев заболевания выявлено в Нефтеюганском районе (98), Сургуте (91) и Ханты-Мансийске (80). Всего диагноз COVID-19 поставлен жителям 18 муниципалитетов округа.

Активных случаев болезни — 20 277, в основном заболевшие находятся на самоизоляции. 2 429 человек умерли с момента начала пандемии — в том числе шестеро ушли из жизни за последние сутки.