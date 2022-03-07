Югра первой среди регионов Урала принимает и расселяет жителей Донбасса

Сегодня, 7 марта, в аэропорт Сургута прибыл рейс из Минеральных Вод с 51 ребенком и 20 взрослыми и Донбасса. Таким образом, Югра стала первым регионом Урала, принявшим эвакуированных жителей признанных недавно народных республик. Как рассказывают в департаменте общественных и внешних связей, этот авиарейс (его провел UTair), собственно, был организован региональными властями по согласованию с МЧС России, чтобы ускорить приезд попавших в беду людей и их комфортное размещение.

Все прибывшие – жители поселка городского типа Зайцево из Горловского городского совета Донецкой народной республики. Подготовку их эвакуации вели специалисты Гуманитарного добровольческого корпуса, находящиеся сейчас на территории Донбасса. Чтобы все организовать, к работе подключилась целая сеть ведомств: МЧС Югры и Ростовской области, Минтранс Ростовской области и Ставропольского края, а также администрация Минвод. В пути эвакуированных сопровождали работники Центра медицины катастроф, психологи, работники соцслужбы Югры.

Ближайшее время уехавшие из зоны гуманитарного бедствия люди проведут на базе «Олимпия», относящегося к спортивной школе олимпийского резерва «Кедр». Здесь им окажут полноценный прием со всей необходимой помощью, теплыми вещами, сим-картами, документами и так далее.

«Семьям будет оказано содействие в оформлении необходимых документов - идентификационного номера налогоплательщика, страхового номера индивидуального лицевого счета, вида на жительство в РФ. Пакет документов граждан будет отправлен в Ростовскую область для оформления единовременных выплат», – рассказала директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева.

«Все дети, которые прибудут на территорию Югры, будут обеспечены местами в дошкольных и общеобразовательных организациях», – добавил директор окружного департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин.

Напомним, что Югра стала одним из первых регионов, заявивших о готовности принять эвакуированных жителей Донбасса – не менее 100 детей и еще 200 семей с детьми.