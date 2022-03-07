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У 303 югорчан омикрон протекает как ОРВИ

319 случаев заражения омикроном выявлены в Югре

У 303 югорчан омикрон протекает как ОРВИ
Фото: pexels.com

В Югре 319 местных жителей заражены омикроном. Случаи зафиксированы в 15 муниципалитетах региона: Югорске, Пыть-Яхе, Белоярском, Покачах, Лангепасе, Радужном, Когалыме, Нягани, Советском районе, Мегионе, Нижневартовске, Нефтеюганске, Сургуте, Сургутском районе и Урае. Из их 13 завозные из Мальдив, Египта, Турции, Сомали, ОАЭ, Доминиканы, Испании, Таджикистана, Казахстана.

«В 303 случаях (95%) заболевание протекает по типу ОРВИ, 13 (4,07%) – по типу пневмонии, в 3 случаях (0,9%) - бессимптомное течение заболевания. Ситуация находится на контроле», – сообщили в Роспотребнадзоре ХМАО.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус выявили у 712 югорчан. Состояние 67 пациентов тяжелое, 35 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 964 человека, за весь период пандемии – 176 618 югорчан.


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07 марта в 13:29, просмотров: 565, комментариев: 0

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