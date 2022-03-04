Жителя Лангепаса осудят за распространение детского порно в соцсетях

Житель Лангепаса распространял и хранил в телефоне детское порно. Его поймали силовики – теперь уголовное дело направлено в суд.

По версии следствия, обвиняемый скидывал пользователям мессенджеров фото и видео интимного характера с участием несовершеннолетних. Всего мужчина успел распространить 32 материала.

«В июне 2021 года противоправная деятельность обвиняемого выявлена и пресечена правоохранительными органами. Следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщили в СУ СКР по Югре.