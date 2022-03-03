Биатлонистке из Югры Кристине Резцовой присвоили почетное звание «Заслуженный мастер спорта России»

Биатлонистке из Югры Кристине Резцовой присвоили почетное звание заслуженного мастера спорта. Приказ об этом подписал министр спорта Олег Матыцин, сообщают на официальном сайте Союза биатлонистов России.

«Министерство спорта России опубликовало приказ о присвоении почетного спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России» Эдуарду Латыпову, Ульяне Нигматуллиной и Кристине Резцовой», – говорится на сайте.

Напоминаем, Кристина Резцова представляла Югру на Олимпиаде в Пекине, где получила две медали. В женской эстафете по биатлону она завоевала «серебро».