За сутки в ХМАО скончались восемь пациентов с ковидом

На 2 марта в Югре выявлено 765 новых случаев заболевания коронавирусом. По данным регионального оперштаба, зараженные обнаружены в 22 муниципалитетах округа. Больше всего новых случаев зафиксировано в Сургуте (184), Ханты-Мансийске (146) и Советском районе (91). За всю пандемию у 194 769 человек был подтвержден диагноз.

На момент выявления у 727 наблюдались признаки ОРВИ, у 37 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно. Состояние 104 пациентов тяжелое, 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 3 436 человек, за весь период пандемии – 166 231 югорчанин.

2 380 пациентов скончались за всю пандемию. За сутки – восемь заболевших.