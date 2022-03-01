Жительницу ХМАО будут судить за ложный донос

Жительницу Урая обвиняют в ложном доносе. По версии следствия, 7 ноября прошлого года 20-летняя югорчанка написала заявление, в котором сообщила, что она якобы стала жертвой изнасилования, а преступление совершил ее бывший сожитель. В ходе проверки указанного сообщения факт совершения в отношении обвиняемой каких-либо насильственных действий не подтвердился.

Как оказалось, злоумышленница таким образом решила оправдать свое отсутствие дома перед нынешним молодым человеком.

«В ходе следствия обвиняемая раскаялась. Вместе с тем следователями собраны иные доказательства ее вины и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщает СУ СКР по Югре.