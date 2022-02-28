Паралимпийцы из Югры приехали в Китай

Главное спортивное событие для людей с ограниченными возможностями стартует совсем скоро. Паралимпийцы из Югры прибыли в Пекин и готовятся к своим стартам. Как рассказывает департамент общественных и внешних связей автономного округа, наши сноубордисты выступят 6 и 7 марта в кроссе, а затем 11 и 12 марта в слаломе. А следж-хоккеисты сыграют 5 марта против Южной Кореи, 6 марта – с канадцами, и 8 марта – со сборной США. От этих матчей будет зависеть их продолжение выступления на Паралимпийских играх.

В национальную сборную России вошли семь спортсменов из Югры. Следж-хоккеисты: Василий Варлаков, Илья Волков, Николай Терентьев, Михаил Мячин и Константин Шихов и сноубордисты Алексей Петров и Михаил Слинкин. К слову, все следж-хоккеисты, кроме Михаила Слинкина, уже имеют опыт выступления на Паралимпиаде – они стали серебряными призерами Сочи-2014.

Югра готова наградить своих чемпионов – незадолго до старта Паралимпийских игр правительство округа утвердило выплаты для участников игр и их призеров. Так, если спортсмены не добрались до пьедестала почета, они получат разовую стипендию в 400 тысяч рублей. А за медали выплаты следующие: бронза – семь миллионов рублей, серебро – десять миллионов рублей, золото – 15 миллионов рублей. По итогам Зимней Олимпиады в Пекине у Югры два спортсмена принесли «полный комплект» – золото, серебро и бронзу. Пожелаем удачи паралимпийцам, чтобы они пополнили эту коллекцию.