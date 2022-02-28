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​Югорчанам предлагают помощь в подготовке заявок на президентские гранты

В Югре можно пройти обучение для общественников

​Югорчанам предлагают помощь в подготовке заявок на президентские гранты
Фото vk.com/shtabugra

В России идет сбор заявок на второй конкурс президентских грантов в 2022 году. Разработать и отправить свои проекты могут любые социально ориентированные некоммерческие организации. Как сделать все правильно и получить от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей на реализацию – помогут разобраться в фонде «Центр гражданских и социальных инициатив Югры». Как сообщает «Штаб Югры», обучающие мероприятия в онлайн- и оффлайн-форматах будут проходить до 15 марта (до этого дня, собственно, идет сбор заявок на президентские гранты).

«Когда к проекту на стадии планирования подключаются опытные консультанты – ошибок в будущем, в том числе в отчетности, можно избежать на самом первом этапе. Коллективный разум в таких ситуациях крайне эффективен», – комментирует начальник отдела развития СОНКО Владислав Соколов. Записаться за обучение можно по ссылке.

Напомним, что Фонд президентских грантов проводит свои конкурсы с 2017 года. Общественники из Югры регулярно выигрывают множество грантов, на которые реализуют важные социальные проекты на территории округа. Во втором конкурсе 2022 года общий «призовой фонд» грантов составляет 4 млрд рублей.


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28 февраля в 23:23, просмотров: 158, комментариев: 0

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