За выходные в Югре в ДТП девять человек получили травмы

В субботу вечером в Пыть-ЯХе произошло ДТП с тремя пострадавшими. По предварительной информации, 45-летний водитель УАЗа находился в состоянии алкогольного опьянения.

«В 18:45 на улице Тепловский тракт в городе Пыть-Ях, 45-летний мужчина, управляя транспортным средством «УАЗ», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Рено», под управлением 63-летнего мужчины, затем с автомобилем «Киа», под управлением 32-летнего мужчины. В результате ДТП водитель и 2 пассажира Киа, 50-летняя женщина и 15-ти летняя девочка, а также водитель УАЗ получили травмы», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за выходные в округе зарегистрировали шесть ДТП, в которые пострадали девять человек. .