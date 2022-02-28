16+
Логотип Сиапресс

Новости

Больше новостей
Вы следите за какими-либо иными новостями, кроме украинской темы?
Комментировать
0
На фоне отношений России с Украиной вы испытываете...
Комментировать
0
После признания ДНР и ЛНР уровень жизни россиян...
Комментировать
0
Признание ДНР и ЛНР Путиным - решение...
Комментировать
0
Больше опросов

В Пыть-Яхе нетрезвый водитель УАЗа спровоцировал ДТП с тремя пострадавшими

За выходные в Югре в ДТП девять человек получили травмы

В Пыть-Яхе нетрезвый водитель УАЗа спровоцировал ДТП с тремя пострадавшими
Фото: ГАИ Югры

В субботу вечером в Пыть-ЯХе произошло ДТП с тремя пострадавшими. По предварительной информации, 45-летний водитель УАЗа находился в состоянии алкогольного опьянения.

«В 18:45 на улице Тепловский тракт в городе Пыть-Ях, 45-летний мужчина, управляя транспортным средством «УАЗ», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Рено», под управлением 63-летнего мужчины, затем с автомобилем «Киа», под управлением 32-летнего мужчины. В результате ДТП водитель и 2 пассажира Киа, 50-летняя женщина и 15-ти летняя девочка, а также водитель УАЗ получили травмы», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за выходные в округе зарегистрировали шесть ДТП, в которые пострадали девять человек. .


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:00, просмотров: 333, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Переговоры России с Украиной состоятся 1718
  2. ​Сбор гуманитарной помощи жителям Донецка и Луганска продолжается в Югре 925
  3. ​«Это катастрофа». Актер Данила Козловский выступил против военной операции России 578
  4. На четырех дачных кооперативах Сургута временно пропадет свет 540
  5. Курс доллара и евро достиг исторических максимумов 510
  6. Ветер в Сургуте усилится до 18 метров в секунду 481
  7. Производители планируют повысить цены на стройматериалы на 30 процентов 478
  8. Девять югорчан с лабораторно подтвержденным коронавирусом скончались накануне 351
  9. В Пыть-Яхе нетрезвый водитель УАЗа спровоцировал ДТП с тремя пострадавшими 333
  10. Российские юристы выступили с призывом прекратить военную операцию России 323
  1. ​Ургант, Галкин, Земфира и другие известные россияне сказали «нет» войне с Украиной 11841
  2. ​Страшно! Поддерживаем! 5663
  3. ​Не молчите 4395
  4. Лжеполицейские раскрутили югорчанина на полтора миллиона рублей 3915
  5. В Нижневартовске осудят экс-начальника управления Пенсионного фонда за коррупцию 3513
  6. ​Жириновский – по-настоящему главный символ и пророк современной России. Жив ли предсказатель войны? 3201
  7. Ковидные ограничения в Югре продлили до 31 марта 3023
  8. ​Далеко не Крым 2941
  9. В школе Нижневартовска появится мастерская по переработке пластика 2897
  10. ​Максим Трудолюбов: «Ничего даже близко похожего на повторение крымского эффекта мы сегодня не видим» 2771
  1. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 25787
  2. Наталья Комарова вошла в обновленный состав наблюдательного совета НААИР 15002
  3. ​Умер Виктор Мережко 14401
  4. ​Ургант, Галкин, Земфира и другие известные россияне сказали «нет» войне с Украиной 11841
  5. В Нефтеюганске водитель сбил пенсионерку: женщина выжила 11102
  6. ​Нефтеюганский бизнесмен незаконно заработал 21 миллион на опасном производстве 10883
  7. ​Большегрузы раздавили легковушку: на югорской трассе в ДТП погиб человек 10682
  8. ​Пьяный водитель грузовика протаранил машину коллеги на месторождении в Югре 8755
  9. Качество питания в одной из школ Нефтеюганска разочаровало мэра 8098
  10. ​Детская поликлиника в Нижневартовске напомнила посетителям СИЗО 7970

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика