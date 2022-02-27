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На баланс Авиалесоохраны поступят новые вертолеты МИ-8

Авиалесоохрана Югры получит четыре новых вертолета

На баланс Авиалесоохраны поступят новые вертолеты МИ-8
Фото: pixabay.com

Авиалесоохрана ХМАО получит новые вертолеты МИ-8. Два воздушных судна уже работают с прошлого года, остальные четыре поступят в ближайшее время. Об этом сообщает телеканал «Югра».

Отмечается, что к началу пожароопасного сезона в регионе будут готовы 800 пожарных-десантников, которые способны работать круглосуточно.

«Машинка новая, хорошо работает, двигатели мощные, дальность действия у нас до тысячи километров с этими баками, так что при перегонах тоже проблем не будет. Предназначена для полётов и по приборам, то есть мы днём и ночью можем выполнять полёты в сложных и простых метеоусловиях», — пояснил командир авиазвена Авиалесоохраны Виктор Баженов.


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Сегодня в 11:47, просмотров: 207, комментариев: 0
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