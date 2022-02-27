Авиалесоохрана Югры получит четыре новых вертолета

Авиалесоохрана ХМАО получит новые вертолеты МИ-8. Два воздушных судна уже работают с прошлого года, остальные четыре поступят в ближайшее время. Об этом сообщает телеканал «Югра».

Отмечается, что к началу пожароопасного сезона в регионе будут готовы 800 пожарных-десантников, которые способны работать круглосуточно.

«Машинка новая, хорошо работает, двигатели мощные, дальность действия у нас до тысячи километров с этими баками, так что при перегонах тоже проблем не будет. Предназначена для полётов и по приборам, то есть мы днём и ночью можем выполнять полёты в сложных и простых метеоусловиях», — пояснил командир авиазвена Авиалесоохраны Виктор Баженов.