Озвучены премии югорским спортсменам за олимпийские медали

В правительстве Югры подписали документы, регламентирующие выплаты спортсменам за участие и победы на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх. Как сообщает департамент общественных и внешних связей округа, за золотую медаль будет полагаться единовременная премия в 15 миллионов рублей, за серебряную – десять миллионов, за бронзовую – семь миллионов. Тем, кто смог попасть в олимпийскую сборную России и выступить в Пекине, но не добрался до пьедестала почета, будет полагаться единовременная стипендия в размере 400 тысяч рублей.

В XXIV Олимпийских играх в Пекине от Югры участвовали четыре спортсмена, из них двое удостоились медалей. Лыжник Сергей Устюгов взял «золото» в мужской эстафете, а биатлонистка Кристина Резцова завоевала «серебро» в женской эстафете и «бронзу» в смешанной эстафете.

Вскоре в Китае начнутся Паралимпийские игры. Югру там представляют пять следж-хоккеистов (Василий Варлаков, Илья Волков, Николай Терентьев, Константин Шихов и Михаил Мячин) и два сноубордиста (Михаил Слинкин и Алексей Петров). Как сообщает телеканал Югры, для Михаила Мячина и Алексея Петрова это будут дебютные игры, в то время как остальные спортсмены имеют опыт выступления на Паралимпиаде – следж-хоккеисты являются серебряными призерами игр в Сочи.