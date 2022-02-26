16+
Логотип Сиапресс
USD  83,5485   EUR  93,5994  

Новости

Больше новостей
Вы следите за какими-либо иными новостями, кроме украинской темы?
Комментировать
0
На фоне отношений России с Украиной вы испытываете...
Комментировать
0
После признания ДНР и ЛНР уровень жизни россиян...
Комментировать
0
Признание ДНР и ЛНР Путиным - решение...
Комментировать
0
Больше опросов

​«Золотые» спортсмены Югры по итогам Олимпиады и Паралимпиады получат по 15 миллионов рублей

Озвучены премии югорским спортсменам за олимпийские медали

​«Золотые» спортсмены Югры по итогам Олимпиады и Паралимпиады получат по 15 миллионов рублей
Биатлонистка Кристина Резцова. Фото vk.com/shtabugra

В правительстве Югры подписали документы, регламентирующие выплаты спортсменам за участие и победы на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх. Как сообщает департамент общественных и внешних связей округа, за золотую медаль будет полагаться единовременная премия в 15 миллионов рублей, за серебряную – десять миллионов, за бронзовую – семь миллионов. Тем, кто смог попасть в олимпийскую сборную России и выступить в Пекине, но не добрался до пьедестала почета, будет полагаться единовременная стипендия в размере 400 тысяч рублей.

В XXIV Олимпийских играх в Пекине от Югры участвовали четыре спортсмена, из них двое удостоились медалей. Лыжник Сергей Устюгов взял «золото» в мужской эстафете, а биатлонистка Кристина Резцова завоевала «серебро» в женской эстафете и «бронзу» в смешанной эстафете.

Вскоре в Китае начнутся Паралимпийские игры. Югру там представляют пять следж-хоккеистов (Василий Варлаков, Илья Волков, Николай Терентьев, Константин Шихов и Михаил Мячин) и два сноубордиста (Михаил Слинкин и Алексей Петров). Как сообщает телеканал Югры, для Михаила Мячина и Алексея Петрова это будут дебютные игры, в то время как остальные спортсмены имеют опыт выступления на Паралимпиаде – следж-хоккеисты являются серебряными призерами игр в Сочи.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 18:27, просмотров: 124, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Максим Трудолюбов: «Ничего даже близко похожего на повторение крымского эффекта мы сегодня не видим» 1035
  2. ​Россиян ждут долгие трудовые будни из-за Международного женского дня 588
  3. ​Зима уходит с ветром: в Сургуте портится погода 553
  4. Югра снимает корону? В ХМАО сокращается число заболевших COVID-19 541
  5. ​Самолеты Airbus улетят из России? 528
  6. ​Facebook, быстрее! Роскомнадзор начал замедлять крупнейшую мировую соцсеть 523
  7. ​Омикрон шагает по Югре: выявлено 294 новых случая заболевания 406
  8. ​Югорск задолжал энергетикам — власти на переговоры не пошли 394
  9. ​Не так уж и единогласно получилось 346
  10. ​Медведев назвал санкции Запада поводом для возвращения смертной казни в России 326
  1. ​Ургант, Галкин, Земфира и другие известные россияне сказали «нет» войне с Украиной 9693
  2. В Нефтеюганске может появиться Макдоналдс 4614
  3. ​Нет войне! Поддерживаем! 4276
  4. «Донор со стажем»: нефтеюганец сдал кровь 156 раз 4211
  5. Скорая помощь спасла вартовчанку, у которой возникла аллергия после приема лекарств 4050
  6. Первый в Югре фандомат появился в Сургуте 3723
  7. ​В ДТП под Нижневартовском пострадали трое подростков 3035
  8. Лжеполицейские раскрутили югорчанина на полтора миллиона рублей 2888
  9. Сургутский центр адаптивного спорта отменил тренировки из-за дефекта металлоконструкций 2869
  10. ​На окраине Нижневартовска организовали подпольное казино 2832
  1. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 25634
  2. Наталья Комарова вошла в обновленный состав наблюдательного совета НААИР 14683
  3. ​Умер Виктор Мережко 14062
  4. Нефтеюганка добилась очных занятий для своих детей в школе несмотря на дистант 11984
  5. В Нефтеюганске водитель сбил пенсионерку: женщина выжила 10237
  6. ​Нефтеюганский бизнесмен незаконно заработал 21 миллион на опасном производстве 10182
  7. ​Большегрузы раздавили легковушку: на югорской трассе в ДТП погиб человек 9951
  8. ​Ургант, Галкин, Земфира и другие известные россияне сказали «нет» войне с Украиной 9693
  9. ​Арестован замдиректора управления капстроительства Нижневартовска Сергей Бочков 8644
  10. В Сургуте пациенту, получившему тяжелые ожоги кисти, пришили руку к животу 8255

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика