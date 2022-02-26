В Югре реализуется региональная программа «Женщина-лидер» в УрФО

В 2022 году Югра станет площадкой для реализации региональной программы «Женщина-лидер» в Уральском федеральном округе. Эту программу реализует мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Как сообщает эта общественная организация, идею реализовать этот проект поддержала Наталья Комарова на встрече с проректором образовательной деятельности «Сенежа» Марией Афониной.

Как передает департамент общественных и внешних связей Югры, для участниц программы со всего УрФО это будет востребованным образовательным проектом. «Необходимо и дальше развивать компетенции женщин, способствовать их профессиональному и личностному росту. Уверена, что программа «Женщина-лидер в Уральском федеральном округе» будет способствовать реализации потенциала территорий», – отметила Наталья Комарова.

«Первый поток прошлого года показал, насколько востребованы и актуальны социальные проекты, разработанные в регионах – они откликаются на важные и злободневные задачи и проблемы. Это популяризация здорового образа жизни, внедрение здоровьесберегающих технологий, развитие территорий и внутреннего туризма, а также решение экологических проблем, что является важным в контексте ESG-повестки», – в свою очередь, отметила Мария Афонина.

Планируется, что участницами станут 150 женщин, проживающих в УрФО, от 25 до 55 лет с непрерывным управленческим опытом от двух лет.