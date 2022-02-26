За сутки в Югре заболел ковидом 1081 человек

За пятницу, 25 февраля, в Югре выявлен 1081 новый случай заболевания коронавирусом — это на 413 человек меньше, чем за предыдущие сутки. По данным регионального оперштаба «корона» обнаружена во всех 22 муниципалитетах округа. На сей раз тройка лидеров по количеству больных сильно изменилась: на первом месте Ханты-Мансийск (248), на втором — Советский район (128), на третьем — крупнейший муниципалитет региона: в Сургуте диагноз COVID-19 поставлен 124 человекам.

С учетом новых данных общее число больных за все время пандемии в ХМАО увеличилось до 190 539 человек — подавляющее большинство вылечились, 34 763 человека болеют сейчас (в основном они находятся на самоизоляции), 2 342 югорчанина умерли, включая восьмерых, ушедших в эту пятницу.