В Югре поддержка и образование в сфере социального бизнеса находятся на высоком уровне

Югра станет первой обучающей площадкой для сотрудников и руководителей региональных центров инноваций социальной сферы. Об этом в ходе онлайн-совещания рабочей группы «Социальное предпринимательство» комиссии Госсовета рассказала председатель комиссии по социальному предпринимательству Пермского регионального отделения «Опоры России» Наталья Марченкова.

Губернатор Югры Наталья Комарова в ходе этого разговора сообщила, что регион направил в министерство экономического развития предложения по поддержке малого и среднего бизнеса, а также самозанятых граждан, передает департамент общественных и внешних связей Югры.

«Предложения были дополнительно рассмотрены на состоявшейся 24 января встрече с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. В результате принято решение о проведении стратегической сессии c участием представителей субъектов Российской Федерации, общественных организаций, представляющих интересы предпринимательского сообщества, по совершенствованию федерального законодательства с целью развития и поддержки социального предпринимательства», – сказала по этому поводу глава региона.

Напомним, что в России действует федеральный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», по которому размер грантовой поддержки для предпринимателей превысил 1,2 млрд рублей. В Югре, по словам замгубернатора Романа Генкеля, по итогам двух конкурсов 88 предпринимателей получили гранты на общую сумму 41,8 млн рублей.